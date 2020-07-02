В Украине начали назначать пенсии онлайн

Пенсионный фонд Украины ввел новую электронную услугу - автоматическое назначение пенсии. Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

С 1 июля 2020 года пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда. Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в фонде данных.

С начала работы сервиса заявления подали уже 813 будущих пенсионеров. Для назначения пенсии нужно авторизоваться на портале фонда (portal.pfu.gov.ua) с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), заполнить анкету, добавить копии документов, подписать заявление КЭП и отправить его в орган фонда. После обработки заявления пользователь получит сообщение об автоматическом назначении пенсии, датах и размере выплат. Вскоре услуга будет доступна также пользователям, которые не имеют КЭП. Они смогут авторизоваться через BankID или систему электронной идентификации id.gov.ua.

Документы, подтверждающие трудовую деятельность (трудовую книжку, документы об обучении, военную службу и т.д.), можно подать заблаговременно. Трудовую книжку может подать как работодатель, так и сам пользователь. Пенсионный фонд уже начал работу по внедрению электронной трудовой книжки.

Как сообщалось, с 1 июля 2020 года в Украине повышается уровень прожиточного минимума, а это означает, что увеличится и сумма ряда социальных выплат. Также с 1 июля в Украине вырастет и размер минимальной пенсии – она составит 1712 гривен (на 74 гривен больше). Напомним, что последний раз пенсию повышали 1 декабря 2019 года - до 1638 гривен. Также с 1 июля вырастет и надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 гривен, а с 1 июля - 17,12 гривен).

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