50% заполнения зала и обязательный масочный режим. В Харькове после карантина заработали кинотеатры

Первый поход в кино после карантина был достаточно необычным, говорит харьковчанин Юрий Москвитин. В зале с сыном были только вдвоем, маска - обязательна. Открытия кинотеатров ждали с нетерпением, чтобы посмотреть на большом экране семейные, детские премьеры и ленты о супергероях. В интернете - совсем не то.

Юрий Москвитин, посетитель кинотеатра:

Ждал все лето, ждал, ходил на "Человек-Паук". На 4DХ, в зале были вдвоем.

Двери кинотеатров были закрыты для украинцев более 3 месяцев, дата возобновления работы долго обсуждалась в Министерстве. Минздрав разрешил открыться только со 2 июля.

Харьковские кинотеатры заждались зрителей. С сегодняшнего дня они начинают работать. Однако, по новым правилам, которые диктует пандемия коронавируса, изменилось размещение людей в залах. Часть билетов приобрести нельзя: места заблокированы. Люди смогут сидеть по двое. Всё -ради того, чтобы зрители могли соблюдать социальную дистанцию.

Изменился график работы, рассказывают в кинотеатре - сеансов стало меньше, и последний показ начинается не позднее 22 часов. Увеличились перерывы между сеансами, сейчас они длятся около получаса. Дополнительное время требуется для тщательной дезинфекции залов спецраствором.

Елена Дьяченко, специалист по клинингу:

Все поручни, все VIP-ы. Сейчас людей, в-общем-то, немного, поэтому вытираем, приблизительно знаем, где сидели. Там дополнительно обрабатываем.

Все зоны обеспечили антисептиками, отмечают в кинотеатре, таким было требование Минздрава. Без маски или респиратора зрителей внутрь не пустят, билеты людям рекомендуют покупать онлайн. Попкорн, другую еду и напитки продают только в герметичных упаковках и закрытых бутылках, чтобы доступа воздуха туда не было.

Сергей Всеволодский, продавец-консультант попкорн-бара:

Поменялись условия работы, мы приходим. Нам меряют температуру, перчатки, мы все дезинфицируем. Приходя на работу во время работы проводим также дезинфекцию поверхности. Попкорн пакуем в пакетике, чтобы было, не попадали микробы. Антисептики для посетителей и один для нас.

В репертуаре кинотеатра сейчас фильмы, которые не показали на большом экране из-за карантина. В штатах пандемия не идет на спад, поэтому съемки и громкие голливудские премьеры - в режиме ожидания. Из украинских лент на август планируют показ "Толоки" Михаила Ильенко, однако из-за карантина и уменьшение финансирования с отечественным продуктом в прокате - проблемы.

Наталья Беляева, директор кинотеатра "Планета Кино" (Харьков):

По контенту мы очень завязаны на Голливуд. В штатах немножко обострение ситуации, поэтому студиям невыгодно выпускать современные блокбастеры и премьеры переносятся, поэтому сейчас мы работаем либо возвращаем старые блокбастеры, либо работаем с теми фильмами, которые должны были выйти до карантина, но из-за того, что кинотеатры остановились, на широкий экран они так и не вышли.

В первый день открытия после карантина, подчеркивают в кинотеатре, людей немного. Ажиотаж ожидают выходных. Однако, говорят - дальнейшая работа будет зависеть от ситуации с Сovid-19 в Украине и в Харьковской области, в частности. Если количество больных станет критическbv - развлекательные заведения могут снова закрыть.





Агентство Телевидения Новости