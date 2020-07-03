Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 3 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Таганская (ч/с), ул. Таганская, 16, 20/1, 14/1 (эт. №2-3), пер. 1-й Таганский, 18/2, ул. Ашхабадская, 10, ул. Старопрудная, 8 (п. №2) до 20:00 03.07.20 г.; пер. Пластичный, 10 (п. №1) до 20:00 04.07.20 г.

Киевский район:

ул. Гаршина, 3 (п. №1) до 20:00 03.07.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №2, стояк) до 17:00 03.07.20 г.; ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-г (п. №3, стояк) до 20:00 03.07.20 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №1) до 20:00 04.07.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 14 (п. №3, стояк) до 21:00 02.07.20 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 8 (п. №5-7), пр. Людвига Свободы, 31, 33, 35,39-б,в, 41, пр. Победы, 60, 60-а, ул. Ахсарова, 11, 11-а, ул. Клочковская, 191 (п. №3-5), пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), 64 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 36 (п. №1, стояк) до 20:00 03.07.20 г.

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