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На Салтовке нетрезвый водитель сбил ребенка и пытался сбежать - соцсети (видео)

На Салтовке нетрезвый водитель сбил ребенка и пытался сбежать - соцсети (видео)

На улице Студенческой на Салтовке 2 июля люди едва не устроили самосуд водителю, который сбил ребенка, после чего скрылся.

Об этом сообщает "ХС Харьков".

По предварительной информации, задержанный водитель - иностранец, а ребенок получил перелом ног.

Как рассказали очевидцы, мужчину пытались задержать свидетели происшествия, но мужчина вел себя агрессивно и бросался на них с мачете.

В соцсетях опубликовано видео с места происшествия.

"На видео видно, как он убегает в сторону кафе «Альпийский дворик», там же он и закрылся с друзьями", - говорится в комментарии под видео.

Также на опублликованных кадрах слышны возмущенные крики и как женщина называет водителя убийцей.

На место прибыли полицейские, которые быстро посадили задержанного водителя в служебную машину.

Как сообщается, его повезли на медосвидетельствование.

Официальная информация уточняется.

 

Агентство Телевидения Новости

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