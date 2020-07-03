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Число зараженных коронавирусом людей в мире приближается к 11 миллионам

Число зараженных коронавирусом людей в мире приближается к 11 миллионам

По состоянию на утро 3 июля в мире зарегистрировали 208 864 заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. Всего заразились более 10,99 млн человек, выздоровели - 6,1 млн.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Число умерших достигло 131 485, заболевших - 2 837 189 .

На втором месте - Бразилия - 1 501 353 инфицированных и 61 990 летальных случаев. На тртетьем месте - Россия: инфицированных уже 661 165 человек, количество смертей - 9 683.

Напомним, пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и, по данным ООН, до завершения кризиса еще далеко.

 

Агентство Телевидения Новости

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