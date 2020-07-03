В Кирилловке произошло массовое отравление: на базе отдыха провели обыски

В Кирилловке Запорожской области полицейские провели обыски на базе отдыха «Днепровские зори», где зафиксирован факт массового пищевого отравления среди отдыхающих. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Инцидент с отравлением на базе отдыха «Днепровские зори» в курортном поселке Кирилловка Запорожской области произошел 1 июля.

По информации Запорожской ОГА, в результате отравления в больницу попали 13 отдыхающих, среди них были 8 детей, остальные - взрослые.

Как отметили в ОГА, данная база отдыха работала незаконно.

По данным полиции, на базе отдыха правоохранители провели следственные действия и в ходе санкционированного обыска изъяли документацию и компьютерную технику.

Как отмечается, привлеченные к обыску специалисты Госпотребслужбы взяли необходимые образцы воды, пищи, смыва с предметов посуды для направления на лабораторное исследование.

Во время проведения следственных действий руководством базы отдыха разрешительных документов на функционирование заведения не предоставлено. Кроме этого, правоохранители выявили еще ряд нарушений.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установят круг должностных лиц, допустивших деятельность базы отдыха без разрешительных документов.

Также по результатам проведенных экспертных исследований будет решаться вопрос о правовой квалификации выявленных правонарушений и привлечении виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости