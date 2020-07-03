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На харьковской ТЭЦ-3 взорвался генератор - соцсети

На харьковской ТЭЦ-3 взорвался генератор - соцсети

В сети появилось видео с места взрыва в помещении харьковской ТЭЦ-3, которая обслуживает часть домов горожан.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По предварительной информации, речь идет о случае, когда в котельной взорвался генератор 1-Б.

По данным интернет-пользователей, это произошло около двух недель назад.

На кадрах можно видеть, что в служебном помещении беспорядок и разбито стекло в двери.

Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал.

Официальная информация уточняется.


Агентство Телевидения Новости

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