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На харьковской ТЭЦ-3 взорвался генератор - соцсети
В сети появилось видео с места взрыва в помещении харьковской ТЭЦ-3, которая обслуживает часть домов горожан.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По предварительной информации, речь идет о случае, когда в котельной взорвался генератор 1-Б.
По данным интернет-пользователей, это произошло около двух недель назад.
На кадрах можно видеть, что в служебном помещении беспорядок и разбито стекло в двери.
Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал.
Официальная информация уточняется.
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