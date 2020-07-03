Сбил на глазах у родителей. На Салтовке водитель микроавтобуса наехал на девятилетнего ребенка

Вот этот ... сбил ребенка на Студенческой и еще, как говорят люди, он кидался со своими коллегами арабскими с мачете

Разгневанная толпа окружила автомобиль полиции. В ней задержан 34-летний водитель автомобиля «Опель Виваро».

Инцидент произошел около 12 часов ночи возле станции метро Студенческая. Где-то за полчаса до этого здесь начали собираться родители вместе с детьми, чтобы отправить детей в летний лагерь. Как прямо на глазах родителей водитель фургона, маневрируя, сбивает 9-летнего мальчика и пытается убежать. 34-летний гражданин Украины, по национальности сириец, скрывается вместе с друзьями в одной из кофеен.

Смотри, что творится. Беспредел!

Спартак - владелец комплекса отдыха, который находится рядом. О неспокойной ночке здесь уже слышал немало.

Спартак, владелец комплекса

Мне охранник позвонил, сказал, что тут что-то произошло, какая-то драка. Думал, может, пьяные посетители ресторана или сауны, отеля. Вроде бы там сбил ребенка пьяный араб и побежал, начал убегать. Так мне объяснили, сюда он побежал, за ним погнались

Мужчина говорит, место, где прятался водитель, сначала перепутали с его кафе, но водитель спрятался в более привычном для него месте. Там собираются чуть ли не каждый вечер.

От разъяренной толпы мужчина скрылся здесь, говорят свидетели. Это сирийское кафе и центр сирийской общины в Харькове. Сегодня здесь - закрыто. О вчерашних событиях здесь напоминают разбитые окна и стекла на полу.

Из-за того, что на месте аварии было несколько десятков родителей и других родственников, говорят в полиции, мужчина и скрылся. Потому что боялся, что они устроят самосуд.

Сергей Мокрожицкий, следователь отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьк.обл.

Вони дуже емоційно відреагували та стали вчиняти певні дії, водій злякався та намагався уникнути самосуду, сховався в будівлі. З проведеним освідуванням водія перевірили на предмет вживання алкоголю чи психотропних, чи наркотичних речовин. Було встановлено, що він був тверезий

По предварительной информации правоохранителей, 9-летний мальчик выскочил из автомобиля родителей и начал перебегать дорогу, в тот момент со стороны улицы Валентиновской в направлении улицы Героев Труда со скоростью 20 километров в час двигался «Опель». Пострадавшего ребенка доставили в больницу, там его осмотрели, оказали помощь и отпустили домой.

Виктор Забашта, директор КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Дитину разом з мамою шпиталізували до 17 лікарні з переломом гомілки та стопи

Между тем полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют.





Агентство Телевидения Новости