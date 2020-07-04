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За последние сутки коронавирус выявили еще у 914 украинцев

За последние сутки коронавирус выявили еще у 914 украинцев

По состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждены 47 677 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Количество инфицированных коронавирусом за минувшие сутки возросло на 914 человек (сутками ранее - 876).

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 27), всего - 1 227. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Волынской (4) и Харьковской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 597 человек (сутками ранее - 505), всего - 21 155.

Всего в Украине сейчас болеют 25 295 человека, что на 302 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (176) области, Киеве (118), Волынской (92) и Ривненской (91) областях.

Агентство Телевидения Новости

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