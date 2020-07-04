Обладатель трофея определился в серии послематчевых пенальти

Основное время и овертайм победителя не выявили.

В финале Кубка Болгарии по футболу встретились софийский ЦСКА и пловдивский "Локомотив". Как после 90-та, так и после 120-ти минут игрового времени счет оставался неизменным - 0:0.

Серию же послематчевых пенальти выиграл "Локомотив" - 5:3.

Так, пловдивский "Локомотив" стал обладателем Кубка Болгарии-2020 по футболу. Следует отметить, что "Локомотив" (Пловдив) выиграл Кубка Болгарии во второй раз в своей истории и при этом второй сезон подряд.





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