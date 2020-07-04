Громкий коррупционный скандал. 58 футболистов и тренеров дисквалифицированы за «договорняки»

Доказано участие пяти футбольных клубов в договорных матчах

Как сообщил официальный сайт Федерации футбола Армении (ФФА), Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов принял решение футбольные клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван», а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки.

При этом прекращен чемпионат Первой лиги Армении.

Следует отметить, что под дисквалификацию попали и несколько украинских футболистов и тренеров из вышеперечисленных команд.

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