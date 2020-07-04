Сегодня 14:02
Просмотров: 105
Громкий коррупционный скандал. 58 футболистов и тренеров дисквалифицированы за «договорняки»
Доказано участие пяти футбольных клубов в договорных матчах
Как сообщил официальный сайт Федерации футбола Армении (ФФА), Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов принял решение футбольные клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван», а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки.
При этом прекращен чемпионат Первой лиги Армении.
Следует отметить, что под дисквалификацию попали и несколько украинских футболистов и тренеров из вышеперечисленных команд.
Загрузка...