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Смены и смешанная форма обучения: что ждет школьников в новом учебном году?

Смены и смешанная форма обучения: что ждет школьников в новом учебном году?

Министерство образования Украины разрабатывают несколько вариантов посещения детьми школ с 1 сентября. Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью. Об этом сообщил и.о.министра образования и науки Сергей Шкарлет в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, он пока не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно. При этом он отметил, что Минобразования разрабатывают запасные варианты на новый учебный год. По его словам, возможна и смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн, или проведение уроков по сменам.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября.

Агентство Телевидения Новости

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