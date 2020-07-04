В Беларуси провели футбольный матч, вопреки подозрению на коронавирус у шести футболистов

В составе действующего чемпиона Беларуси - брестского "Динамо" у шести футболистов, включая двух украинцев - Евгения Хачериди и Александра Нойока подозрение на коронавирус, тем не менее, футбольные органы Беларуси отказади "Динамо" в переносе матча чемпионата страны.

В результате "Динамо" приехало на гостевой поединок против ФК "Смолевичи" в полурезервном составе и сыграло с аутсайдером беларуссского чемпионата вничью - 3:3.

Единственный из здоровых украинских футболистов брестского "Динамо" Артем Милевский вышел в основном составе и отыграл весь матч.





Агентство Телевидения Новости