Смерть на остановке общественного транспорта: полиция устанавливает личность умершей

Сегодня, 4 июля, около 11:30 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Гвардейцев Широнинцев на остановке общественного транспорта обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Тело женщины без признаков насильственной смерти направлено в морг. Сейчас устанавливается ее личность.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости