На Харьковщине во время пожара сухостоя от огня спасли ячменное поле и хвойный лес

4 июля в 13:35 спасателям поступила информация о пожаре камыша и сухой травы за пределами села Петровка Шевченковского района Харьковской области, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей было установлено, что горит сухостой на площади 0,25 га. Кроме того, огонь начал перекидываться на молодой хвойный лес Шевченковского лесничества ГП «Чугуево-Бабчанского лесхоза», а также мог распространиться на поле ячменя площадью 300га.

К месту происшествия дополнительно были привлечены работники лесхоза, а также сотрудники и техника местного сельскохозяйственного предприятия.

В 16:09 пожар локализовали, а в 17:50 полностью ликвидировали.

Поле ячменя и хвойный лес от огня удалось спасти.

Всего, по данным ГСЧС, в течение суток 4 июля на территории Харьковщины произошло 11 пожаров сухостоя в природных экосистемах. Огонь уничтожил около 2 га сухой растительности.

Агентство Телевидения Новости