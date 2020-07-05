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Дело о поджоге автомобиля чиновника Харьковского горсовета: подозреваемого нашли

Дело о поджоге автомобиля чиновника Харьковского горсовета: подозреваемого нашли

Полицейские Харькова установили злоумышленника, который поджег автомобиль чиновника Харьковского горсовета в мае 2019 года.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, 22 мая 2019 года около 18:00 неизвестный на площади Конституции поджег автомобиль «Volkswagen», принадлежащий 38-летнему директору Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и изъяли полимерную бутылку с разжигателем для дерева и угля, прозрачную бутылку со следами термического повреждения, сделали смывы вещества розового цвета с поверхности автомобиля, а также смыв копоти с поверхности автомобиля.

 По данному факту следователем Киевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

3 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника. Это 26-летний житель Днепра, который обоснованно подозревается в совершении поджога. 

По данным полиции, он из личных неприязненных побуждений умышленно поджег машину.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. 

Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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