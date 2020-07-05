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Украинское «классико». Киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру"

Украинское «классико». Киевское Динамо проиграло донецкому Шахтеру

Последний раз в сезоне 2019/20 гг. киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли между собой. Произошло это в матче 29-го тура украинской Премьер-Лиги.

"Шахтер" в первом тайме забил два безответных гола. Отличились Степаненко и Коноплянка. "Динамо" после перерыва ответил голами Вербича и Де Пены. Но, в конце концов, "Шахтер" победил 3:2. Алан Патрик стал автором победного гола

В турнирной таблице между досрочным чемпионом "Шахтером" и пока еще удерживающимся на 2-м месте "Динамо" пропасть в 20 очков. У "Шахтера" 75 пунктов, у "Динамо" - 55. По итогам 29-го тура "Динамо" может потерять свою 2-ю позицию.


Агентство Телевидения Новости

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