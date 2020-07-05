Ремонт трамвайных путей на Салтовке: схема движения трамваев изменится

На улице Академика Павлова в Харькове с понедельника, 6 июля, будут ремонтировать трамвайные пути, в связи с чем схема движения трамваев временно изменится.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Департамент структуры.

Так, движение трамваев по ул. Академика Павлова на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского будет запрещено с 9:00 до 16:00 с 6 по 10 июля.

На этот период трамваи будут курсировать так:

- №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. «Защитников Украины» - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. метро «Киевская») - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

-№16, 16А: не ходят.

Агентство Телевидения Новости