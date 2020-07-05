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«Металлист 1925» одержал победу и сохранил лидерство

«Металлист 1925» одержал победу и сохранил лидерство

В 22-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский «Металлист 1925» принимал команду «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Все голы этого матча были забиты в первом тайме. Дерек в дебюте матча вывел харьковскую команду вперед. «Горняк-Спорт» отыгрался с пенальти. Отличился Владимир Корольков. Но вскоре «Металлист 1925» вновь вышел вперед. Гол Сергея Романова оказался победным – 2:1

У «Металлиста 1925», идущего на 1-м месте, теперь  44 очка.


Агентство Телевидения Новости

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