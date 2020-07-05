Несмотря на обещания правительства: в Украине выпускников школ, не успевших поступить в вуз, забирают в армию

В Украине в этом году весенний призыв в Вооруженные силы перенесли на лето, а вступительную кампанию отложили на июль-август. В результате этого юноши, которые только закончили школу, начали получать повестки из военкоматов. Кое-кто из них сталкивается с невозможностью поступить в вуз из-за призыва в армию, говорится в материале ТСН.

Отмечается, что профильные министерства обещали не забирать нынешних абитуриентов в армию. Выпускников этого года должны призывать только по желанию и письменному заявлению.

Журналистам начали поступать обращения от родителей абитуриентов, которые только в августе должны сдавать ВНО, но уже на июль получили повестки.

Так, отец 18-летнего абитуриента из города Коростышева Житомирской области написал журналистам, что его сына призвали на службу, хотя он только что окончил колледж и намерен поступать в вуз. Перед выпускными экзаменами ему выдали обходной лист, с которым юноша должен был обойти все инстанции в колледже. В частности - поставить печать в военкомате. Все бы ничего, если бы не призывной возраст и продленная из-за коронавируса приказом президента до 31 июля призывная кампания.

2 июня юноша пошел в военкомат, чтобы поставить печать в обходной лист. Увидев такого кандидата, там сразу же открыли его дело, отправили на медицинскую комиссию при военкомате и вручили повестку, согласно которой он должен явиться в военкомат 7 июля для отправки в войска. Парень должен сдавать ВНО только в августе, во время дополнительной сессии.

По словам отца 18-летнего абитуриента, в начале года он предоставил военкомат документ из колледжа о том, что он действительно учится в колледже до 30.06.2020, что давало ему право получить отсрочку от призыва до осени.

"Несмотря на это, его не выпускали из здания военкомата, пока он не поставил подпись в журнале о том, что получил повестку. На все заявления сына о том, что он будет дальше учиться, и мои телефонные разговоры с представителями военкомата мы получали один ответ: "Мы действуем в рамках действующего законодательства". Свои действия они оправдывали, ссылаясь на Приказ Президента о продлении призывной кампании до 31.07.2020 г.", - отметил отец мальчика.

Он также добавил, что в военкомате требуют документы от органов или учреждений образования, которые подтверждают то, что юноша будет продолжать обучение. Однако таких документов, кроме приглашения на ВНО, сейчас нет и не может быть, поскольку колледж парень уже закончил, а поступить в университет еще не успел.

Отмечается, что в начале июня на то время исполняющая обязанности руководителя Минобразования Любомира Мандзий заявила, что этим летом из-за отсрочки вступительной кампании в связи с пандемией COVID-19 выпускников учебных заведений не будут призывать в армию. А у МОН даже есть об этом договоренность с Минобороны. Однако на практике, эта договоренность не действует.

Журналисты еще раз обратились с соответствующим вопросом к МОН. В ведомстве в ответ на запрос сообщили:

"МОН обратилось к Министерству обороны Украины для рассмотрения вопроса о возможности предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу до завершения основной фазы вступительной кампании 2020 года для лиц, которые желают получить следующий уровень образования, в частности, высшего. К примеру, поступающих для получения степени бакалавра/магистра и степени доктора философии. Министерство обороны Украины проинформировало о том, что "с целью обеспечения конституционных прав на получение образования гражданам, которые заканчивают обучение в учреждениях образования в июне-июле текущего года, руководством Вооруженных Сил Украины проработаны и доведены соответствующие указания органам военного управления о предоставлении рекомендаций председателям призывных комиссий всех уровней относительно порядка предоставления гражданам Украины отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения следующей ступени образования по части пятнадцать статье 17 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе"".

В свою очередь Минобороны еще 3 июня на своем сайте опубликовало разъяснение Главного управления персонала ГШ по вопросам призыва на срочную военную службу выпускников учреждений образования 2020 года и лиц, которым не исполнилось 20 лет.

В документе, в частности, говорится о том, кому предоставляется отсрочка от призыва, а также указывается:

рекомендовать председателям областных и Киевской городской призывных комиссий по представлению районных (городских) призывных комиссий, предоставлять (по письменным заявлениям призывников) отсрочки от призыва по части пятнадцатой статьи 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" до 01.10.2020 года гражданам Украины: для получения следующей ступени образования;

в возрасте 18-19 лет (в соответствии с пунктом 5 распоряжения Кабинета Министров Украины от 26.02.2020 № 179-р (с изменениями), которым определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).

В Сухопутных войсках Украины, которым и подчиняются комиссариаты на местах, говорят, что с постановлением Кабмина и рекомендациями согласны, но не все зависит от них. Мол, решение по каждому отдельному призывнику принимает коллегиальный орган - призывная комиссия. В ее состав входит военный комиссар, а председательствует представитель городской или райгосадминистрации, которой в итоге комиссия и подчиняется.

"Военный комиссар может 10 раз сказать комиссии, что возможно, призывать (прим. до 20 лет) не нужно, потому что нет письменного заявления, но решение органа будет другое", - объясняет в комментарии ТСН начальник отдела комплектования рядовым сержантским составом и призыва штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.

Интересно то, что не существует регламентированного перечня документов для абитуриента, который точно позволит рассчитывать на отсрочку. То есть решение "служить или учиться" в конце принимают на свое усмотрение.

"В законе нет такой причины, как "желаю поступить в высшее учебное заведение", поэтому призывные комиссии рассматривают каждого человека индивидуально. Перечень документов, которые подтверждают желание человека вступить, нигде не определено, каждая призывная комиссия может определить его сама", - продолжил Качаненко.

Решение призывной комиссии можно обжаловать, если в нем есть очевидные нарушения, как например невыполнение того же самого распоряжения Кабмина. Сделать это можно двумя способами: - обратиться к областной призывной комиссии; - или идти в суд.

Военные признают, что из-за необычного периода призыва большую роль стал играть человеческий фактор, а комиссии на местах далеко не всегда спешат выполнять рекомендации из Киева.

Агентство Телевидения Новости