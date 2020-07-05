Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:00
Просмотров: 49

Украинский вратарь Андрей Лунин парировал пенальти, но его испанская команда всё равно проиграла

Украинский вратарь Андрей Лунин парировал пенальти, но его испанская команда всё равно проиграла

Уроженец Краснограда Харьковской области футбольный голкипер Андрей Лунин, как мог спасал «Овьедо» в матче 38-го тура Сегунды против «Кадиса»

Лунин в дебюте этого поединка парировал 11-метровый от игрока “Кадиса” Алекса Фернандеса.

Но другой футболист “Кадиса”  Тони Лосано сумел сделать голевой дубль, и “Овьедо” потерпел поражение – 0:2.

У Лунина, принадлежащего мадридскому “Реалу” и выступающему за “Овьедо” на правах аренды, это уже третий отбитый за “Овьедо” 11-метровый.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 