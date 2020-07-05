В Новой Каховке горит вся крыша пятиэтажки

В городе Новая Каховка Херсонской области сегодня днем загорелась крыша 5-этажного дома.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Херсонской области, 5 июля в 14:40 спасателям поступила информация о пожаре на крыше 5-ти этажного дома по ул. Букина в Новой Каховке.

На месте происшествия сейчас работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ГСЧС Юрием Гатиловым.

Люди из дома эвакуированы, пострадавших не обнаружили.

Пожар спасатели локализовали в 16:16. Сейчас продолжается его ликвидация.

Как сообщают пользователи соцсетей, огонь охватил крышу дома по всей ее площади.

По словам очевидцев, пожар устроил местный житель после ссоры с женой.

Также в сети опубликовано видео пожара.

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— ХреНоваяКаховка (@tarpan07) July 5, 2020

Горить Букіна 20...жесть..чмо підпалило квартиру свою..бо гризся з жінкою.... pic.twitter.com/rw7Z8wbYbm

— ХреНоваяКаховка (@tarpan07) July 5, 2020





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