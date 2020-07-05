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Пытался пересечь границу с РФ: на Харьковщине задержали нелегала без документов
На Харьковщине пограничники задержали мужчину без документов.
Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, вчера недалеко от населенного пункта Сотницкий Казачок, что в Золочевском районе, пограничный наряд задержал гражданина без документов. Он пытался незаконно пересечь границу из России в Украину.
По словам мужчины, он является гражданином РФ.
Сейчас личность задержанного устанавливают.
За незаконное пересечение границы нелегалу грозит административная ответственность.
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