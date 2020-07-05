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На Салтовке пенсионер попытался свести счеты с жизнью, выпрыгнув из окна многоэтажки

На Салтовке пенсионер попытался свести счеты с жизнью, выпрыгнув из окна многоэтажки

На Салтовке сегодня днем из окна многоэтажки выпал пожилой мужчина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

"Мужчина выпал с 8-го этажа на ул. Бучмы, 16. Был еще жив, скорая забрала на носилках", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии на улице Бучмы поступило в полицию 5 июля в 15:48 от дочери пенсионера.

Как выяснилось, 79-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже многоэтажки.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Агентство Телевидения Новости

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