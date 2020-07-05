Милевский ушел на самоизоляцию: "Темные времена"

Из трех украинских футболистов брестского "Динамо" не выявлен пока коронавирус только у одного - Артема Милевского.

Милевский в связи с массовой вспышкой в команде COVID-19 ушел на карантин.

В социальніх сетях он разместил такой пост: «Передаю все нашим привет! Кто на больничке - от души здоровья! Вы мужики! Ну я так понимаю, многим это параллельно. У меня + 14 дней самоизоляции, с сегодняшнего дня. 2020. Тёмные времена».

Агентство Телевидения Новости