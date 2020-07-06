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Спастись от муравьев поможет необычайно простое средство

Спастись от муравьев поможет необычайно простое средство

Муравьи способны всерьез усложнить жизнь как дачникам, занимающимся огородам, так и садоводам, поэтому индустрия производства химии постоянно представляет все новые и новые средства, которые должны оказать помощь в борьбе с надоедливыми насекомыми.

Однако каждый из нас в глубине души понимает, что использование таких специфических средств имеет и негативную сторону.

Считается, что некоторые вещества могут нанести урон качеству урожая.

Представляем вашему вниманию невероятно простой и экологически чистый метод противодействия муравьям, который не имеет побочных эффектов.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

 - натуральный мед;

 - желтки от куриных яиц;

 - сода.

Компоненты нужно перемешать и подложить в места скопления муравьев. Польстившись на сладость меда, насекомое съест отраву и больше вас не побеспокоит.

Самой большой удачей станет, если муравей решит отнести роковое лакомство к своим соплеменникам: количество насекомых поблизости явно сократится.

Источник: www.belnovosti.by/

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