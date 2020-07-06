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На станции "Залютино" загорелся вагон товарного поезда

На станции Залютино загорелся вагон товарного поезда

Накануне, 5 июля, в Харькове спасатели тушили пожар в товарном вагоне на железнодорожной станции "Залютино", что находится на улице Цементной, 3/1.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасательных подразделений было установлено, что в одном из 14 товарных недействующих вагонов, горел мусор и разный хлам. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Пожар удалось полностью ликвидировать. Сейчас выясняется причина его возникновения.

Агентство Телевидения Новости

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