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Коронавирус в Украине: за сутки 543 новых случаев заражения

Коронавирус в Украине: за сутки 543 новых случаев заражения

По состоянию на 6 июля в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставили 543 украинцам. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек. Всего в стране умерли от вируса 1262 человек, в том числе за минувшие сутки 13. Кроме того, выздоровели от болезни 21 703 человек, из них 327 за вчера.

Наиболее инфицированными регионами являются Львовская область, Киев и Черновицкая область. В частности, во Львовской области число зараженных превысило 6 тысяч.

 

Агентство Телевидения Новости

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