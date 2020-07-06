Харьковчанина чуть не унесло на надувной лодке в открытое море

На побережье Азовского моря спасатели помогли 52-летнему харьковчанину, которого уносило на надувной лодке в открытое море.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Запорожской области, это произошло рядом с базой отдыха в селе Приморский Посад. Мужчина отплыл на расстояние около 500 метров от берега, когда его начало уносить в открытое море. Спасатели помогли отдыхающему вернуться на берег. От медицинской помощи он отказался.

Агентство Телевидения Новости