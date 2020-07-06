На Харьковщине 24 новых случая COVID-19 и одна смерть

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19. Из них 23 - у жителей Харькова и 1 у жителя Валковского района. Кроме того, зафиксирована одна новая смерть от коронавируса. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.

Госпитализированы с COVID-19 – 398 пациентов (в реанимации 3 подключены к аппаратам ИВЛ, 6 на кислородной поддержке). С подозрением на коронавирус в больнице – 168 человек.

На самоизоляции с COVID-19 – 655 человек, с подозрением - 39.

Всего на Харьковщине было 3734 подозрений, из которых:

2371 - лабораторно подтверждено;

1225 - выздоровели;

1156 - опровергнуто;

94 - умерли.

Агентство Телевидения Новости