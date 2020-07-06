Жителям Харьковщины выписали 1976 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина

Всего с начала превентивных мер полицейские составили 281 админпротокол в отношении работников предприятий, учреждений, организаций, 110 нарушений выявлено среди руководителей торговых учреждений питания. 25 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 18 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 155 - других физических лиц,1387 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Об этом сообщили в ГУНП Ъарьковской области и напомнили, что согласно санкции статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф за нарушение карантинных и санитарных требований для граждан составляет от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

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