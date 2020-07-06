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Под Харьковом сгорело 23 гектара пшеницы

Под Харьковом сгорело 23 гектара пшеницы

О пожаре на пшеничном поле в селе Грушеваха Барвенковского района сообщили накануне, 5 июля, в 22:36.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей было установлено, что горела пшеница на корню площадью 23 га.

В 23:50 пожар был полностью ликвидирован. Причина его возникновения выясняется, но есть подозрение, что это был поджог. Об этом сказал председатель ХОГА Алексей Кучер.

"Вчера произошел пожар в одном из районов. 23 гектара сгорело пшеницы, которую необходимо было собирать. Точно состоялась она в связи с поджогом. Потому что начало было с середины поля. Понятно, что это не кто-то мимо поля ехал, бросил сигарету или еще кто-то. кто-то работает, пожалуй, против определенных сельхозпроизводителей ", - сказал Кучер.

 

Агентство Телевидения Новости

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