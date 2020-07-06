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Харьковщина входит в перечень областей, где возможно смягчение карантина, но пока этого делать не будут

Харьковщина входит в перечень областей, где возможно смягчение карантина, но пока этого делать не будут

Харьковщина вновь вошла в перечень регионов, соответствующих параметрам, определенным Минздравом для ослабления карантина. Об этом председатель ХОГА сообщил 6 июля во время пресс-конференции. Он напомнил, что во время последнего заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности решили позволить определяться относительно смягчения или усиления карантина КТЭБам на местах (в районах и городах областного значения).

Председатель ХОГА отметил, что в данный момент Харьковщина входит в перечень областей, где возможно смягчение карантина - по параметрам, которые определило МЗ, но вместе с тем область пока не будет ослаблять ограничения.

«Позиция сегодня такова: по состоянию на понедельник пока ослабления не будет. Нам необходима устойчивая динамика и закрепление тех критериев, которые являются важными, - отметил Алексей Кучер. - После стабилизации ситуации будем принимать решение о возможности ослабления по всей области».

По информации председателя ХОГА, ситуация в медицинских учреждениях области контролируемая.

«Сейчас за медицину отвечает Тарас Пастух, я подписал соответствующее распоряжение, и уже в субботу он вместе с и.о. директора Департамента здравоохранения посетил областную инфекционную больницу. Они в защитных костюмах прошли все палаты, - отметил председатель ХОГА. - Как мне было сообщено, ситуация полностью контролируется, напряжение снято. Напряжение возникало из-за переполненности реанимационного отделения».

На сегодня, по словам Алексея Кучера, количество мест в реанимации областной инфекционной больницы увеличено с 12 до 18.

«Сейчас также рассматривается возможность открытия более 100 коек в детской инфекционной больнице, - сообщил председатель ХОГА. - После оформления документов она будет максимально задействована для лечения пациентов с коронавирусом».

Агентство Телевидения Новости

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