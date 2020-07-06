Часть Московского проспекта будет закрыта для движения до конца недели

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Ощепкова до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону пр. Петра Григоренко, будет запрещено до 20:00 10 июля.

Ранее движение планировалось открыть 7 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлили в связи с продолжением реконструкции проспекта.

Напомним, что для объезда закрытого участка организовано двухстороннее движение по полосе встречного направления.

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