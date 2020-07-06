В Харькове побит температурный рекорд 60-летней давности. Когда синоптики обещают похолодание и как горожане спасаются от жары?

Обед - на градуснике +34. На главной аллее городского парка ни души, все горожане расселись по лавочкам в тени, а вот где настоящий аншлаг — это под колесом обозрения, где сухие фонтаны. Освежиться под прохладной струей воды, бьющей из земли, желающих предостаточно. Четырехлетний сын Елены в их числе. Женщина рассказывает, дома малыша ждет его собственный надувной бассейн, а в городе его от фонтана, говорит, уже не оттащишь.

Елена:

Дуже часто йому даже не треба ніякі ні каруселі, ні горки там - нічого, а тільки фонтани.

Сын Светланы также побежал купаться, жара настолько утомила парня, что к фонтану полез в одежде. Перегрелся, пока прокатился на колесе обозрения.

Светлана:

Там было очень жарко и очень страшно, и ребенок спросил, можно ли освежиться - я не против. В такую жару, мне кажется, самое оно, посмотрите на эти счастливые лица и можете убедиться в этом. На речки мы ездим ну поближе к воде конечно - летом всем хочется быть поближе к воде ка нам демонстрирует сегодня детвора.

Купаются в сухом фонтане от мала до велика, почти вся семья Вячеслава уже полностью мокрая - и сын, и невестка, и дети. Говорит и сам бы рискнул, но, только руки мочит.

Вячеслав:

Я просто з документами, а так можна намочиться. В тіньку сиділи, пили прохолодні напої ,ось водичкою тепер обливаємся.

В такую ​​жару горожане спасаются как могут - зачастую прохладительными напитками, рассказывает Екатерина. Продавец говорит, очень популярны молочные коктейли и лимонады, кофе тоже берут, но больше всего раскупают воду, некоторые берут сразу пак из 12 поллитровых бутылок.

Екатерина, продавец напитков:

Нету в парке тары больше, чем 0.5 - потому берут упаковку сразу.

Синоптики же в эти выходные зафиксировали сразу два температурных рекорда. По словам Евгении Ляшенко, был побит абсолютный максимум 1954 года - четвертого июля этого года воздух прогрелся до 35,2, а в субботу в городе было до +36.

Евгения Ляшенко, зав. сектором метеопрогнозов Харьковского регионального Гидрометцентра:

5-го числа температура достигла 35.8 вместо 33.8 197-го года. Следующий рекорд ожидается скорее всего завтра. Мы по прогнозу ожидаем температуру в Харькове 35-37, а фактически у нас температура была максимальная 34,0 в 2002 году.

Синоптики успокаивают, волноваться не о чем - для лета это нормально. Более того, с 8 июля жара будет постепенно спадать, уже в этот день прогнозируют дождь, а температура до конца недели будет колебаться от +22 до +27.

Агентство Телевидения Новости