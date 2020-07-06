"147 км/ч вместо разрешенных 50-ти" Радары TruCam на дорогах Харькова

Это Московский проспект. Измерения скоростного режима проводится здесь от перекрестка с бульваром Богдана Хмельницкого и улицы Плехановской. Любители нажать на педаль газа обычно превышают скорость после перекрестка с проспектом Петра Григоренка, потому что до этого им мешает разогнаться реконструкция дорожного покрытия и светофоры.

Олег Ямшинский, полицейский 5 роты 4 батальона УПП в Харьк.обл.

Нашим особисто екіпажем була зафіксована максимальна швидкість 147 кілометрів на годину. Це була денна зміна

Разрешенная скорость в населенных пунктах - 50 километров в час. Однако придерживаются этого требования водители, в основном, только тогда, когда видят полицейских, измеряющих скорость. Павел разогнал машину до 75-ти. За это получает штраф за нарушение скоростного режима, а он на его водительском опыте далеко не первый, признается мужчина.

Павел, водитель

Почему превысили скорость? - Не увидел. Задумался. Еду и еду. - Часто так задумываетесь? - Нет

Через несколько минут ТруКам фиксирует еще одного нарушителя. Водитель свою вину признает, говорит, на спидометр не смотрел, потому что спешил. С утра до двух часов дня любителей разогнаться уже более двух десятков.

Вячеслав, водитель

В больницу спешу. у меня мигреневые боли, еду в больницу. Мигрень, температура, “капаюсь”. - Вы же знаете, что это опасно? Понимаю, стараюсь больше этого не допускать. Ребятам, спасибо

По словам патрульного Олега Ямшинского, большинство водителей, превысив скорость, вину признают. А оправдываются все по разному.

Олег Ямшинский, полицейский 5 роты 4 батальона УПП в Харьк.обл.

Кажуть, що вони торопятся на работу, вони їдуть додому, ну, а іноді просто кажуть - ми відвикли від того, що в місті вимірюється швидкість і без задньої думки нажав на педаль газу

Также фиксируют превышение скорости патрульные на Полтавском шляхе, проспекте Гагарина, Белгородском шоссе, автомобильной дороге Киев-Харьков-Довжанский и на автодороге Харьков-Симферополь. Рядом с местом, где ведется измерение скорости должен быть установлен специальный дорожный знак, полицейская машина должна стоять с включенными проблесковыми маячками. Также с собой у полицейских документы на ТруКам - сертификат, свидетельство о поверке и экспертное заключение.

Він опломбований. Доступу до бази, яка зберігається тут, я не маю. Це тільки в УПП мають фахівці. Пломба - есть серійний номер даного ТруКаму вимірювального

Между тем, в МВД собираются существенно увеличить штрафы за превышение скорости и уже разработали соответствующий законопроект. Так, любители погонять со скоростью больше на 50 километров от разрешенной - должны будут заплатить более трех тысяч гривен. Однако, пока это обходится в меньшую сумму.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

За порушення швидкісного режиму більш ніж на 20 км на годину КУпАП передбачається відповідальність у сумі 255 гривень. У випадку, якщо водій порушує швидкісний режим більш ніж на 50 км на годину відповідальність настає за частиною 3 статті 122 - сума штрафу буде складати 510 гривень

В патрульной полиции отмечают, более 60-ти процентов аварий с пострадавшими на Харьковщине произошли из-за превышения безопасной скорости движения.

Агентство Телевидения Новости