Жатва-2020: на Харьковщине стартовал сбор ранних зерновых

Это новый элеватор на Балаклейщине. Мощность приема-отгрузки - около 20 тысяч тонн в месяц, говорят на сельскохозяйственном предприятии. Одновременно здесь можно хранить 8 тысяч тонн зерна. Сам элеватор создавался как аграрный хаб: есть единственная платформа, на базе которой фермеры района и трейдеры могли бы заключать договоры и общаться друг с другом без посредников.

Сергей Нещенко, директор сельскохозяйственного предприятия:

Ведем переговоры с 80 хозяйствами и фермерами. Ведем сейчас переговоры. Сейчас время нового урожая. Сегодня-завтра-послезавтра пойдут первые машины. Всех интересует цена в порту, я её озвучил, если ячмень берем - 5350 гривен за тонну.

Балаклейский район - обычно среди лидеров по количеству сельхозпродукции, рассказывают в областной администрации, поэтому надеются на хорошие показатели в этом году. В сборе урожая будут задействованы полсотни предприятий.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Ми хочемо, щоб у 2020-му році було зібрано більше 150 тисяч тонн. Це перевищує попередній рік, я звертаюсь до усіх сільгоспвиробників з проханням в цьому напрямку активізуватися. І обов'язково повідомити владу на місцях, і до нас звертатися за допомогою.

В области созданы дополнительные бригады для тушения пожаров на полях и хлебоприемных предприятиях, сообщил Алексей Кучер. По его словам, в одном из районов накануне сгорело 22 гектаров пшеницы. Основная причина, которую рассматривают специалисты, отметил глава ХОГА, поджог. Для тушения пожаров на фермерских угодьях в регионе предусмотрели 100 формирований спасателей с пожарными машинами и автоцистернами.





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