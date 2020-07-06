О смягчении карантина в области пока речь не идет - Кучер

Продолжать ли карантин в дальнейшем или же переходить к новому этапу ослабления - должны в течение нескольких дней решить районы области, каждый - отдельно. Такое решение было принято на областной комиссии на прошлой неделе. Вернулись к более строгим ограничениям непосредственно в Харькове. Среди харьковчан - больных с Сovid-19 больше всего. Вновь закрылись кинотеатры, график работы кафе и ресторанов чиновники ограничили, в метро и общественном транспорте - масочный режим обязателен. На пляжах главное - социальная дистанция.

Горожане в теме борьбы с коронавирусом разделились на несколько лагерей: некоторые устали от ношения масок, часть - вовсе пренебрегают всеми рекомендациями врачей, другие - бояться заразить себя и близких, поэтому соблюдают правила.

Даниил:

Посмотрите статистику, Харьков вырывается в лидеры по областям Украины. Все станет понятно. У разных людей разное мнение - что такое усиление, ослабление карантина. Ну, например, что творится на Журавлевке, я не одобряю. А масочный режим - не вижу в нем смысла.

Антон:

Я абсолютно поддерживаю, что говорят врачи, что говорят компетентные люди, лучше прислушиваться. Я вот был в Польше, перед тем, как все ввели, улетел эвакуационным рейсом. У меня там остался друг Марек. У них некоторые ходят без масок, но не так масово как у нас. Соответственно, у них послаблення карантину намного больше, чем у нас.

Кристина:

Ну, в связи с тем, что количество зараженных увеличивается. Несмотря на то, что первая волна уже прошла, мне кажется, что это правильно - ограничить распространение инфекции, пережить это.

По сравнению с прошлой неделей, рассказывают в областной администрации, ситуация немного улучшилась. По нескольким критериям Минздрава регион мог бы снять определенные ограничения. Но пока о смягчении говорить рано, говорит глава области Алексей Кучер, ни в районах, ни в Харькове.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

За вчора із 24 осіб, які підтверджені на Covid - 23 з них - це місто Харків. Позиція сьогодні, станом на понеділок: поки послаблення не відбудеться. Нам потрібна все ж таки стала і динаміка, і стале закріплення критеріїв, які є дуже важливими.

Комиссию по ситуации с Сovid - 19 и карантинным мерам чиновники будут проводить еженедельно, отмечает Кучер, пока эпидемия не пойдет на спад.

Агентство Телевидения Новости