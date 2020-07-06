Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:16
Просмотров: 15

В футбольного вратаря на тренировке ударила молния. Он в реанимации

В футбольного вратаря на тренировке ударила молния. Он в реанимации

16-летний российский вратарь оказался в ненужное время в ненужном месте.

Голкипера клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуево. 16-летний Иван Заборовский находится в реанимации после попадания молнии.

Футбольный клуб "Знамя Труда" обнародовал такую информацию: "На тренировке произошел несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдет его стороной".

Момент попадания молнии в футболиста был снят на видео


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 