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В футбольного вратаря на тренировке ударила молния. Он в реанимации
16-летний российский вратарь оказался в ненужное время в ненужном месте.
Голкипера клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуево. 16-летний Иван Заборовский находится в реанимации после попадания молнии.
Футбольный клуб "Знамя Труда" обнародовал такую информацию: "На тренировке произошел несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдет его стороной".
Момент попадания молнии в футболиста был снят на видео
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