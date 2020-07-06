Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:03
Просмотров: 42

Уникальная ситуация. Финал Кубка Украины по футболу будет судить харьковчанка Екатерина Монзуль

Уникальная ситуация. Финал Кубка Украины по футболу будет судить харьковчанка Екатерина Монзуль

Стало известно имя арбитра финала Кубка Украины про футболу. Оно такое же, как и имя арбитра двух полуфинальных матчей. Это харьковчанка Екатерина Монзуль.

Получается уникальная ситуация, когда оба полуфинальных поединка и финал мужского Кубка Украины обслуживает один и тот же арбитр-женщина.

Финальный матч между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" состоится в Харькове 8 июля. Впервые финал Кубка Украины пройдет при пустых трибунах.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 