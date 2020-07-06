Какой ужас. Российский футболист сымитировал половой акт со своим иранским одноклубником

"Зенит" из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России по футболу. Произошло это за 4 тура до финша российской Премьер-Лиги. Чемпоинское празднование из раздевалки было выложено официальными представителями "Зенита". При этом иранский футболист "Зенита" Сердар Азмун угодил в крайне щекотливую ситуацию.

Как оказалось, российский футболист "Зенита" Артем Дзюба, расположившись позади иранца, сымитировал половой акт на Сердаре Азмуне.

Теперь Азмуну, судя по всему, лучше не возвращаться в Иран, иначе его ждут большие проблемы. Как пишут российские СМИ, в Иране предусмотрена уголовная ответственность за любые проявления нетрадиционной половой связи. За доказанный сексуальный контакт двух мужчин полагается смертная казнь. А имитация подобных отношений - так называемый тафхиз (трение о бедра и ягодицы партнера) - влечет за собой наказание в виде ста ударов плетью. Либо - опять же. смертную казнь, если подобные действия в отношении мусульманина совершил немусульманин.

Остается добавить, что этот самый тафхиз между Дзюбой и Азмуном случился на глазах футболиста "Зенита" с украинским паспортом Ярослава Ракицкого.





Агентство Телевидения Новости