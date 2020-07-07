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Подорвали и украли 2,5 млн гривен: на Полтавщине напали на машину "Укрпочты"

Подорвали и украли 2,5 млн гривен: на Полтавщине напали на машину Укрпочты

В селе Тишки Полтавской области взорвали автомобиль, который принадлежит "Укрпочте", в результате чего пострадали двое человек. Неизвестные завладели деньгами в сумме более 2,5 млн гривен и табельным пистолетом охранника. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данному факту решается вопрос об открытии дела по признакам статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители разыскивают причастных к нападению на автомобиль "Укрпочты".

Агентство Телевидения Новости

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