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Заместителем Кучера могут назначить экс-жену Мураева, известную своими пророссийскими взглядами

Заместителем Кучера могут назначить экс-жену Мураева, известную своими пророссийскими взглядами

Мэр Харькова Геннадий Кернес лоббирует назначение на должность первого заместителя главы Харьковской ОДА Валерию Мураеву - для расширения собственного влияния и достижения определенных политических целей. Как сообщает Дело, такие действия могут дестабилизировать ситуацию в области.

По словам издания, "депутат Харьковского облсовета и один из лидеров пророссийской партии "Наши" Валерия Мураева известна как бывшая жена экс-регионала и одного из главных апологетов "русского мира" в Украине Евгения Мураева - формального собственника нескольких пророссийских СМИ, в частности, телеканала "Наш". Он называет Революцию Достоинства в Украине "государственным переворотом", отрицает военное вторжение России в нашу страну и оккупацию части территории, выступая против сближения с НАТО".

Издание, отмечает, что, несмотря на развод с мужем, Валерия Мураева осталась с ним в одной политической лодке под названием "Наши" и поддержала расставание с ОПЗЖ. В социальных сетях Валерия Мураева не скрывает своих пророссийских взглядов.

Кернес уже выдвигал Мураеву в первые замы главы облсовета в феврале этого года, однако не нашлось большинства голосов за ее назначение. Сама Валерия Мураева также не скрывает своих симпатий к мэру Харькова.

"Все, кто посещают мою страницу знают, что я безусловный симпатик Геннадия Адольфовича Кернеса", - цитирует Мураеву "Дело".

Как пишет издание, в виде госпожи Мураевой харьковский градоначальник пытается завести в администрацию своего "троянского коня". Валерия Мураева не только поможет Кернесу контролировать процессы в области, но и должна сделать все, чтобы Кернес без лишних помех стал снова мэром, а его политический блок доминировал и в городе, и в области.

"Такая ситуация - только первый звонок растущей дестабилизации ситуации в регионе. Харьковская область погружается в пучину политических противостояний, митингов и протестов: патриотические силы, несомненно, будут пытаться воспрепятствовать пророссийскому реваншу, виноватым же за дестабилизацию ситуации будут считать Президента Зеленского и центральную власть", - пишет издание.

Напомним, что возле Харьковской облгосадминистрации прошел митинг представителей националистических организаций "Фрайкора", "Союза ветеранов АТО", партий "Правый сектор" и "Национальный корпус", которые протестовали против назначения на должность заместителя председателя облгосадминистрации Валерии Мураевой.

Агентство Телевидения Новости

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