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Наркозависимый харьковчанин убил своего отца

Наркозависимый харьковчанин убил своего отца

Правоохранителям поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Академика Вальтера 58-летний отец избил своего 32-летнего сына.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, приехав на место происшествия, полицейские установили, что в результате конфликта сын нанес отцу ножевое ранение в область подмышки. Мужчина в подъезде дома на лестнице потерял сознание и умер. Также выяснилось, что сын злоупотребляет наркотическими средствами и является наркозависимым.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления ему о подозрении в совершении преступления.

Агентство Телевидения Новости

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