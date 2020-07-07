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Руководство "Металлиста 1925" провело экстренное совещание и сообщило о его итогах
"Металлист 1925" сделал официальное заявление.
Сегодня, 7-го июля 2020 года, на экстренном совещании с участием руководства, учредителей, а также главного тренера ФК "Металлист 1925" было принято решение контракт с профессиональным футболистом Робертом Гегедош расторгнуть по соглашению сторон, сообщил сайт "Металлиста 1925".
Гегедош появился в "Металлисте 1925" в зимнее межсезонье, перейдя из "Миная", откуда также перед этим ушел со скандалом.
За "Металлист 1925" Гегедош успел провести 3 матча. Во всех он выходил на замену и не забил ни одного гола.
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