Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:21
Просмотров: 88

Руководство "Металлиста 1925" провело экстренное совещание и сообщило о его итогах

Руководство Металлиста 1925 провело экстренное совещание и сообщило о его итогах

"Металлист 1925" сделал официальное заявление.

Сегодня, 7-го июля 2020 года, на экстренном совещании с участием руководства, учредителей, а также главного тренера ФК "Металлист 1925" было принято решение контракт с профессиональным футболистом Робертом Гегедош расторгнуть по соглашению сторон, сообщил сайт "Металлиста 1925".

Гегедош появился в "Металлисте 1925" в зимнее межсезонье, перейдя из "Миная", откуда также  перед этим ушел со скандалом.

За "Металлист 1925" Гегедош успел провести 3 матча. Во всех он выходил на замену и не забил ни одного гола.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 