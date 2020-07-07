Неспокойная ночь в Харькове: два трупа в районе аэропорта и жуткая смерть от рук сына

Неспокойная ночь в этом общежитии в Пятихатках закончилась трагедией. Сначала двое мужчин что-то не поделили, началась ссора, в ходе которой один из них взял в руки оружие. Много говорить о том, что случилось местные не желают.

Владислав, местный житель

Вроде как зарезал кто-то кого-то. Надо спросить. Знакомый здесь живет, надо будет позвонить спросить

Мы только приехали. В группе Пятихатской узнали просто, что написали люди и все. Что случилось, пытались сами только что посмотреть

В общежитии наркоман отца своего зарезал - я такое слышала. Я не знаю, кто это даже

События в квартире дома по улице Академика Вальтера произошли около двух часов ночи. В отделение полиции сообщили, что там началась драка - отец бьет своего сына. Правоохранители установили, что в результате конфликта 32-летний сын взял в руки нож и нанес 58-летнему отцу ранения в бок. От полученных травм, мужчина на лестнице в под подъезде дома потерял сознание и умер. В полиции установили, вероятно, что мужчина, который убил своего отца злоупотребляет наркотическими средствами и является наркозависимым. Теперь за убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления ему о подозрении.

Этой же ночью в Харькове в районе аэропорта нашли тела двух человек. В полицию позвонила девушка, которая наткнулась на жуткую находку у мусорного бака - тела мужчины и женщины. Полицейские установили, умершие - 39-летний мужчина и 38 летняя женщина. У их тел обнаружили медицинские шприцы. Тела обоих направили в морг.

А это уже Салтовка - проспект Тракторостроителей. О трагедии здесь напоминают оградительная лента и пятна крови возле дома.

Нина, соседка

В первом подъезде там мужчина с 5-го этажа упал. Просто здесь молоко привозили и женщины с 1-го подьезда приходили и говорят, что мужчина с 5-го этажа упал

Сообщение об обнаружении тела мужчины, выпавшего из окна квартиры поступило в полицию от медиков бригады скорой около 8 часов утра. Врачи, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть постраждалого.Умершим оказался 70-летний мужчина. Предварительно - он сам свел счеты с жизнью.

Агентство Телевидения Новости