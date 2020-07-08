Мадонна сделала селфи топлес

Певица продемонстрировала идеальную фигуру в свой 61 год. примечательно, что артистка опирается на костыль.

Популярная 61-летняя певица Мадонна показала фото топлес. Откровенным снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На кадре Мадонна запечатлела свое отражение в зеркале. Артистка позирует в черных трусиках и без бюстгальтера, прикрывая грудь руками.

Певица надела темно-зеленую шляпу, золотистое ожерелье и браслет. При этом, Мадонна опирается на костыль. В комментарии певица также написала: "У каждого есть костыль".

Пользователи сети отметили, что звезда в свои годы остается "горячей". Некоторые пристыдили артистку, назвав ее слишком старой для таких фото.

Источник: korrespondent.net/

Новости портала «Весь Харьков»