Лесные пожары на Луганщине: число погибших растет

В Луганской области продолжают ликвидировать масштабные лесные пожары. Число жертв среди гражданского населения и размеры ущерба природе и местному населению увеличились. Ночью с 7 на 8 июля в результате полученных ожогов умер 58-летний мужчина. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский.

«Мужчина 1962 года рождения, который находился в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3:00 умер. Ночью в местную больницу никого не доставляли. В общем в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей, по словам врачей, их состояние стабильное», – написал Лисянский в Facebook.

Число погибших, по предварительным данным, возросло до семи человек.

К ликвидации пожара привлечены уже к 444 человека и задействовано около 60 единиц техники. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил продолжают помогать в борьбе с огнем. И угрозы местному населению, в настоящее время нет. Для этого количество военнослужащих, которые сегодня привлечены к ликвидации пожара увеличилась уже до 444 человека, задействовано около 60 единиц техники, среди которой даже беспилотные летательные аппараты ", - говорится в сообщении штаба.

Известно, что для борьбы с огнем задействованы только подразделения, находящиеся в резерве и в районах отвода. Также привлечены тыловые части и военные пожарные команды.

Агентство Телевидения Новости