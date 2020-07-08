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В Украине зарегистрировали более 50 тысяч случаев COVID-19

В Украине зарегистрировали более 50 тысяч случаев COVID-19

По состоянию на 8 июля 2020 года в Украине фиксируют резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки заболело 807 человек. Больше всего инфицированных во Львовской области и Киеве. Такие данные наводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине заразились 50 414 человек, из них 23 119 человек выздоровели. В частности, за минувшие сутки выздоровело рекордное число людей - 926.

Кроме того, за вчера умерли 23 человека, а всего в стране 1306 смертельных случаев.

Самыми зараженными регионами являются Львовская область, город Киев, Черновицкая область, Ровенская, Запорожская и Киевская области.

Агентство Телевидения Новости

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