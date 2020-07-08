В части домов Харькова до вечера не будет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Героев Труда, 12 (п. №11), 12-е до 17:00 08.07.20 г.; ул. Шишковская, 12 (п. №3) до 18:00 08.07.20 г.; ул. Старошишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 12, 18, 20/321, ул. Академика Павлова, 319 до 20:00 08.07.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Роганская, 5 (п. №2) до 17:00 08.07.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк) до 17:00 08.07.20 г.; ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 08.07.20 г.

Немышлянский район:

ул. Ферганская, 33-а до 20:00 08.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с), ул. Китаенко, 1-а, 3-а, ул. Болгарская, 14 до 20:00 08.07.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 150 (п. №2, стояк) до 20:00 08.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 67 (п. №3), пер. Чередниченковский, 7 (п. №5) до 17:00 08.07.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 67-а до 17:00 08.07.20 г.; ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 9 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №1-3) до 20:00 08.07.20 г.

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